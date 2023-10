Drents VVD-voorzitter René Laan stopt ermee: 'Werk en privé niet meer in balans'

De Drentse VVD raakt acuut haar voorzitter kwijt. René Laan (54) uit Klazienaveen stopt er per direct mee. Hij was vier jaar regiovoorzitter van de VVD Drenthe.

Laan kan het voorzitterschap niet langer combineren met z'n drukke werk en privéleven, zo geeft hij aan. "Het is niet meer in balans. Ik ben ook nog bezig met het afronden van een studie, en er gebeurt op gezondheidsgebied ook nogal wat in mijn omgeving, dus ik stap op."

'Onvrede kamerlijst speelt geen rol'

Volgens René Laan heeft z'n plotse vertrek niets van doen met de onlangs ontstane commotie over het passeren van twee Drentse VVD'ers voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het landelijk partijbestuur pruimde onder meer benzinepomphouder Ewout Klok niet als geschikte kandidaat voor de VVD-kieslijst. Ze rekenden hem af op zaken uit het verleden.

Voorzitter Laan vond de gang van zaken ongelukkig. Hij 'baalde als een stekker' en zei ook dat er nog 'een stevig gesprek' moest komen met het hoofdbestuur. Uiteindelijk koos de VVD Regio Drenthe samen met de leden ervoor om de voorgedragen kandidaten door het hoofdbestuur, Jeroen Hartsuiker uit Klazienaveen (plek 35) en Irma Talens uit Coevorden (plek 67), te steunen. De aanvankelijk gepasseerde Hilda Mulder uit Koekange is later alsnog op plek 79 op de kandidatenlijst gezet.

Eerste Drentse regiovoorzitter

René Laan werd in oktober 2019 de eerste Drentse regiovoorzitter, toen de Regio Noord van de liberalen weer ontvlochten werd. Tot 2016 had Drenthe zijn eigen VVD-Kamercentrale, als provinciale liberale organisatie. Maar die werd opgedoekt, nadat de VVD landelijk een nieuwe organisatiestructuur voor de regio's bedacht.

Lokale afdelingen verdwenen, en ook provinciale Kamercentrales. Gevolg was dat de Drentse liberalen in één noordelijke regio opgingen. Samen met partijgenoten uit Groningen en Friesland vormden ze de VVD Regio Noord. Dat organisatiemodel ging na ruim drie jaar alweer ter ziele, en er kwam een VVD Regio Drenthe.

Dertien jaar VVD-bestuurder

René Laan werd in 2019 de eerste, nieuwe regiovoorzitter. Hij was in Drentse liberale kring geen onbekende. Zo was hij al van 2010 tot 2016 bestuurslid en voorzitter van de VVD-afdeling Emmen. Vervolgens voerde hij drie jaar het nieuwe Lokale VVD Netwerk Zuidoost-Drenthe aan. Daarin waren de afdelingen Emmen en Borger-Odoorn opgegaan.