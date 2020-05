Inspectie: maak dwangbehandeling Hoeve Boschoord meer individueel

Dwangbehandelingen bij Hoeve Boschoord zijn onvoldoende toegespitst op het individu. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar twee lopende dwangbehandelingen in mei vorig jaar. Het rapport is gisteren openbaar geworden.

Bij vrijheidsbeperkende maatregelen als fixatie of separatie zou rekening moeten worden gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de cliënt. Ook zou onderzocht moeten worden of er redenen zijn om iemand juist niet te beperken in zijn vrijheid of af te zonderen, zo schrijft de inspectie. Hoeve Boschoord moet van de inspectie meer moeite doen om gedegen onderzoek te doen naar de oorzaken achter veranderend gedrag.

Dossiers niet op orde

De inspectie bracht op 14 mei 2019 een bezoek aan Hoeve Boschoord om te toetsen of de dwangbehandeling van twee cliënten die verbleven in locatie De Iep wel aan de regels voldeden. Het gaat dan om toepassen van fysieke fixatie en separatie. Fixeren is het beperken in de bewegingsvrijheid en separeren is iemand afzonderen in een isoleercel.

Ook vond de inspectie dat informatie over de dwangbehandelingen werd opgeslagen op teveel verschillende plaatsen en daardoor niet voor alle zorgverleners volledig toegankelijk was. "Overzicht en samenhang van relevante informatie ontbreekt. Dit kan risico's opleveren voor de overdracht van informatie en de continuïteit van de zorgverlening. De inspectie heeft in eerdere toezichtbezoeken regelmatig aandacht gevraagd voor de dossiervoering en doet dat nu opnieuw."

Cultuur verbeterd

Verbeteringen zijn er ook, want bij eerdere bezoeken trof de inspectie een beheersmatige cultuur aan als het gaat om vrijheidsbeperking. De inspecteurs vonden de cultuur tijdens hun bezoek nu anders. "Vrijheidsbeperking is niet vanzelfsprekend en wordt weloverwogen ingezet."

Trajectum wijst erop dat het gaat om cliënten met zeer complex gedrag. De instelling werkt aan verbetering en vindt het goed dat de inspectie op het belang van goede dossiervorming blijft wijzen. "We realiseren ons dat de kwaliteit en zorgvuldigheid van de dossiervoering beter moeten."

De inspectie merkt op dat Trajectum in die reactie niet concreet ingaat op wat de inspecteurs hebben aangetroffen bij de individuele dwangbehandelingen van de betreffende cliënten, maar gaat ervan uit dat de instelling verder gaat met het aanpassen van de werkwijze bij toepassen van dwang.

Al langer bestaand probleem

Al in 2012 heeft de inspectie Trajectum aangesproken op het beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen. Omdat de inspectie destijds te weinig vooruitgang zag, is Hoeve Boschoord in december 2017 voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.

In oktober vorig jaar meldde de Telegraaf dat Hoeve Boschoord incidenten bewust klein zou willen houden. Een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie daarnaar, loopt nog.