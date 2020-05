Zwembaden kunnen met protocol weer open, zwemles nog lastig

De regels staan in het zogenoemde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zo moeten beheerders ervoor zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Dat betekent dat zwembaden ook moeten bijhouden hoeveel mensen er binnen zijn. Hoeveel mensen binnen mogen zijn, hangt weer af van de grootte van het zwembad. Verder moet zoveel mogelijk een 1-richtingslooproute worden gemaakt. Medewerkers krijgen de instructie om bezoekers aan te spreken als die zich niet aan de regels houden.

Medewerkers moeten een mondkapje gebruiken als de situatie daarom vraagt, maar wanneer de situatie erom vraagt wordt niet vermeld. Ze moeten ook fysiek afstand houden, behalve in een dreigende situatie.

Zwemmers alleen op afgesproken tijden

Voor zwemmers geldt dat ze alleen mogen komen op vooraf besproken tijden. Verder moeten ze zoveel mogelijk alleen komen, of met mensen uit hetzelfde huishouden. Ook wordt gevraagd om thuis al naar het toilet te gaan en thuis om te kleden. Na het zwemmen mag je je wel omkleden in een aangewezen ruimte, maar douchen moet thuis.

'Ingewikkeld'

Zwemlessen geven aan jonge kinderen en afstand houden lijkt manager-directeur Henk Smit van de zwembaden in Borger-Odoorn ingewikkeld. Hij ziet dat nog niet voor zich. Ook vraagt hij zich af hoe de controle op de 1,5 meter afstand moet gaan. "Tot 12 jaar hoeven de kinderen onderling geen afstand te houden. Maar wat als er een kind van 13 jaar bij is? Hoe ga je dat controleren?", zegt Smit.

Ook vraagt hij zich af hoe baantjes zwemmen straks in zijn werk gaat. "Je mag elkaar niet passeren en achter elkaar aan zwemmen is ook lastig vanwege verschillen in snelheid. Misschien moeten we een langzame en een snelle baan maken. Of misschien moeten we de vaste banenzwemmers vragen een mondkapje te dragen", aldus Smit.

Smit kan op zijn vroegst aanstaande donderdag open. "Dinsdag hebben we overleg in aanwezigheid van de gemeente. Dan heb ik woensdag overleg met het personeel. Want ik kan wel wat willen, maar ik heb ook te maken met de veiligheid van het personeel. De zwembaden zijn startklaar. Dus als het besluit er eenmaal is, dan kunnen we snel open", zegt hij.

'Nog forse stappen zetten'

In de gemeente De Wolden is morgen spoedoverleg. "Als de gemeente heeft besloten dat we weer open kunnen, dan moeten we nog bekijken hoe we de regels kunnen toepassen in de specifieke situatie van onze zwembaden. Dat moeten we dan weer voorleggen aan de gemeente. We moeten nog forse stappen zetten", zegt Jaap Slob van zwembad De Waterlelie in Zuidwolde.

Popping Sport in Emmen lijkt een van de weinige die maandag 11 mei weer begint met zwemlessen. "Wij hebben schriftelijke bevestiging van de provincie Drenthe dat we weer open kunnen", zegt Simone Popping.

Zwemschool De Dolfijn in Assen hoopt maandag 18 mei weer open te gaan. Eerder lijkt niet haalbaar, mede omdat de school de zwembaden huurt bij de gemeente Assen en Vanboeijen. "Die moeten eerst een beluist nemen", aldus de zwemschool.

Maandag is er op het provinciehuis overleg over de mogelijkheden voor zwemmen in open water.