Financiële coronaproblemen openbaar vervoer gedekt in noodfonds

De OV-bedrijven in stads,- en streekvervoer zoals Qbuzz in Drenthe en uitvoerders van regionale treindiensten zoals Arriva tussen Emmen en Zwolle hadden bij het kabinet aangedrongen op forse compensatiemaatregelen. Het gevaar zat er in dat vervoerbedrijven anders omvallen. Directeur Wilko Mol van het OV Bureau Groningen Drenthe, zijn baas voorzitter Fleur Gräper van het OV bureau en Arriva-directeur Anne Hettinga sleutelden mee aan de oplossing. Mol is blij: "In principe lijken nu alle extra kosten gedekt te zijn. Die liggen tussen de 750 miljoen en 1 miljard. Een deel van de personeelskosten wordt al via een andere noodregeling opgelost, blijft over een bedrag van tussen de 550 en dik 700 miljoen. Mogelijk meer. Omdat we niet weten wanneer de coronamaatregelen over zijn hebben we afgesproken dat het noodfonds doorloopt totdat het niet meer nodig is."

'Dit kunnen we niet lang vol houden'

Het OV heeft zware tijden. Mol zei vorige week bij RTV Drenthe: "Dit kunnen we niet lang volhouden. Een paar maanden maar. We betalen aan Qbuzz bijna 9,2 miljoen euro per maand, terwijl er bij ons 2,5 miljoen per maand minder binnen komt. Er zit nog maar acht tot tien procent van de normale aantallen reizigers in de bussen. Het OV-bureau is zoals dat heet 'opbrengst-verantwoordelijk' en Qbuzz voert uit. Officieel hoeven we Qbuzz alleen maar te betalen voor daadwerkelijk uitgevoerde ritten. Dat zijn er nu aanzienlijk minder. Maar dat zou betekenen dat Qbuzz zwaar in de problemen komt, dus wij betalen de subsidie aan Qbuzz voorlopig gewoon door."

Ondanks dat Qbuzz in Drenthe en Groningen misschien wat minder risico loopt dan op andere plekken in het land, zijn er ook bij Qbuzz problemen. Directeur marktontwikkeling Michel van der Mark van Qbuzz bevestigt dat de vervoerder ook zonder het geld van het OV-bureau al in zwaar weer zit: "Veel vaste kosten lopen gewoon door. Denk aan salaris van vast personeel, lease-contracten, huur van panden, onderhoudskosten voor de bussen. Alleen op de inzet van uitzendkrachten en gebruik van bio-diesel en elektriciteit kunnen we wat besparen. Maar bovendien: een deel van de reizigersopbrengsten stoppen we direct weer in de uitvoering van het busbedrijf. Dat geld is nu ook weg."

En als vanaf 1 juni de corona-maatregelen versoepeld worden zullen er aanpassingen aan bussen en treinen gedaan moeten zijn. En dan nog kan -met mondkapjes- de capaciteit verhoogd worden tot 40 procent van de eigenlijke vervoerscapaciteit.

Directeur Wilko Mol van het OV-bureau: "We hebben een hele heldere afspraak gemaakt met Stientje van Veldhoven. De vervoersbedrijven hanteren een 'open boek' boekhouding voor het kabinet en keren -zoals vervoeder Arriva doet- geen dividend uit aan aandeelhouders. Om het niet allemaal achteraf te regelen en te controleren gaat het kabinet werken met bevoorschotting zodat de OV bedrijven niet in de problemen komen."

Na 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er dus weer meer mensen in de bussen en treinen, met de volgende maatregelen:

- Mondkapje is verplicht, en dat moet je zelf als reiziger mee nemen

- Gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen, geen uitjes

- Vermijd drukke spitsuren, reis in de daluren

- Houd 1,5 meter afstand. Dat is soms in bus of trein niet mogelijk maar probeer het zoveel mogelijk wel (met mondkapje op).

OV bedrijven bereiden zich voor

Het OV bureau en Qbuzz gaan de komende tijd zorgen voor 1,5 meter stickers bij haltes, in bussen en op overstappunten. En daar waar nodig of waar het kan plexiglas schermen. Hoe de dienstregeling er vanaf 1 juni uit gaan zien wordt nog onderzocht. Het kabinet maakt spreidings-afspraken met het onderwijs, zodat niet alle studenten en leerlingen op het zelfde moment gaan reizen. Medewerkers van OV bedrijven die ook BOA zijn (Bevoegd Opsporings Ambtenaar) kunnen boetes uit delen als reizigers zich niet aan de coronarichtlijnen houden.