Dr. Nassau College neemt stokje over: nieuwe generatie herdenkt neerstorten Lancaster

Het is tachtig jaar geleden dat een Engelse Lancaster-bommenwerper werd neergehaald door een Duitse jager en neerstortte bij Anreep. De zevenkoppige bemanning kwam daarbij om het leven. Elk jaar organiseert het comité 'Vrienden van het Lancaster Monument' een herdenking, ook vandaag weer. Maar na 25 jaar vinden de 80-plussers het mooi geweest. Ze dragen het stokje over aan het Dr. Nassau College.

"We beginnen op leeftijd te raken", lacht Will Arents van het comité. De groep vindt dat het tijd wordt dat een nieuwe generatie het verhaal van de Lancaster gaat doorvertellen. "Vooral omdat het een belangrijke gebeurtenis is die nieuwe generaties niet mogen vergeten. En met het Dr. Nassau College hebben we een mooie opvolger gevonden. Ik vertrouw erop dat het nog jaren door kan gaan zo."

Toekomst veiliggesteld

Rond 2018 kwam Arents in contact met Jan Willem Broos van het Dr. Nassau College. Broos is docent geschiedenis en werd gevraagd of de school het stokje wilde overnemen. "Ze zijn bij ons op school geweest en hebben het hele verhaal uitgelegd." Toen kwam corona en lag het even stil. In 2021 pakte Broos het weer op.

Vandaag is het stokje officieel doorgegeven aan de school. "Het is ontzettend waardevol dat de thema's oorlog en vrede worden behandeld in de klas. Daarom nemen wij het over. Als de herdenking zou verdwijnen, dan blijft er op de locatie van de crash alleen een informatiebord over en het monument zelf. Zo ver moeten we het niet laten komen."