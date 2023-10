Ooggetuige herinnert zich de Lancasterramp bij Anreep: 'Het was oorlog in de lucht'

Hij is naar eigen zeggen de laatste nog levende ooggetuige die de Engelse Lancaster-bommenwerper zag neerstorten bij Anreep. Gerhard Taatgen uit Vries zag als 10-jarig jochie tijdens de Tweede Wereldoorlog met eigen ogen hoe het vliegtuig naar de grond dook.

Taatgen woonde tachtig jaar geleden in Assen en kan zich de gebeurtenis goed voor geest halen. "Het was een donkere en angstige avond. Het was oorlog bovenin de lucht. Zware bommenwerpers gingen tekeer en je hoorde overal knallen. Toen we naar buiten liepen zagen we een soort brandende fakkel naar beneden storten. Dat was natuurlijk de Lancaster. Ergens verderop is het neergestort." Dat werd uiteindelijk bij Anreep.

Nieuwsgierig

Op de plek van de crash was tachtig jaar geleden geen ruimte voor pottenkijkers. Het gebied werd afgezet. "Er gold ook een avondklok, dus niemand durfde die kant op te gaan." Taatgen bleef nieuwsgierig naar het voorval. Twee dagen later besloot hij om samen met zijn vrienden een kijkje te nemen, maar het meeste was al opgeruimd.

"Eén van de dingen die ik me kan herinneren is dat er een grote steen lag die onder het bloed zat. Daar werden we wel een beetje stil van. Ons avontuur sloeg om in bittere ernst."