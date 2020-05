Zorgen om gebruik van mondkapjes bij buschauffeurs Qbuzz

Buschauffeurs van Qbuzz maken zich zorgen over het feit dat zij vanaf 1 juni hele diensten een mondkapje moeten dragen. Dat kan zorgen voor beslagen brillenglazen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Qbuzz is daarom samen met andere vervoerders op zoek naar alternatieven voor het mondkapje. Buschauffeurs zijn daarover via een interne mededeling op de hoogte gebracht.

Het bedrijf hoopt dat de alternatieven er voor zorgen dat de chauffeurs überhaupt geen mondkapje hoeven te dragen tijdens het rijden. Alleen bij het in- en uitstappen en bij een eventuele ronde door de bus zou het mondkapje dan nog nodig zijn.

Vanaf 1 juni is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Die verplichting geldt voor zowel reizigers als personeel. Op het niet dragen van een mondkapje staat een boete. De hoogte van die boete is nog niet bekend en vervoerders geven aan pas in een uiterst geval boetes uit te delen.

Schermen

Qbuzz maakt zich dus met name zorgen over het beslaan van de bril van chauffeurs. "Wij willen de cabines van de chauffeurs het liefst met schermen afsluiten", zegt Michel van der Mark, directeur Marktontwikkeling bij Qbuzz tegen RTV Noord. Eerder deed het bedrijf daar al een test mee.

Voordeel van de schermen is dat reizigers weer voorin de bus kunnen instappen en daar een kaartje kunnen kopen. Ook heeft de chauffeur beter overzicht over het aantal reizigers in de bus en komen reizigers elkaar bij de achterdeur niet meer tegen.

"Verschillende fabrikanten van bussen bieden inmiddels aan om op maat gemaakte schermen in de bussen te bouwen", zegt Van der Mark. "Die moeten wel aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. Bovendien willen we in heel Nederland, bij alle vervoerders, hetzelfde beleid voeren."

Gelaatsmasker

"Werken op een afgeschermde werkplek lijkt ons een goed alternatief voor het mondkapje", zegt Van der Mark. Hij wijst er op dat de overheid de plannen nog moet goedkeuren. "We bespreken dit met de overheid, zodat bij voldoende afscherming de verplichting van de chauffeur tot het dragen van een mondkapje komt te vervallen."

Alternatief

Een alternatief voor de schermen is er ook, mocht het niet mogelijk zijn om voor 1 juni in alle bussen schermen te plaatsen. Chauffeurs zouden dan, in plaats van mondkapjes, gelaatsmaskers gaan dragen. "Maar ook dat moet door de instanties goedgekeurd worden", zegt Van der Mark.

"We doen er, samen met de andere vervoerders, alles aan om langetermijnoplossingen te vinden. Chauffeurs moeten er immers langere tijd mee werken: het gaat om maanden of misschien wel een half jaar."