LTO stopt huidige samenwerking in Landbouw Collectief

LTO Nederland en LTO Noord, ZLTO en LLTB stoppen de huidige samenwerking met het Landbouw Collectief. Dat laten de voormannen van de organisaties weten in een nieuwsbrief aan de LTO-leden.

"Wel willen we blijven samenwerken met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier," schrijven ze. Dit staat in het agrarische tijdschrift Boerderij.

De afgelopen dagen ontstond discussie over de rol van LTO in het collectief, nadat de voorzitter Marc Calon van LTO in een radiouitzending zei dat wat zijn organisatie betreft, het Landbouw Collectief 'de facto niet meer bestaat'.

Discussie

LTO liet vandaag aan de leden weten dat de resultaten van de gezamenlijke lobby niet zijn wat de organisatie had gehoopt, maar dat er zeker stappen zijn gezet. LTO begrijpt dat de samenwerking een gevoel van eenheid en gezamenlijkheid oproept. Tegelijk stelt de organisatie dat er veel discussie voor en achter de schermen is geweest over inhoud, toon, accent en stijl. Daarmee doelt LTO op de uitspraken van bestuursleden van Farmers Defence Force (FDF). De beide organisaties hebben een verschillende manier van belangen behartigen.

Samenwerking

Wat LTO betreft gaan de 13 partijen in het Landbouw Collectief verder met een lossere en meer informele samenwerking. "Het gaat niet werken om de diversiteit aan organisaties in één keurslijf te persen. Wij zijn ervan overtuigd dat in een dergelijke samenwerking iedere organisatie optimaal zijn eigen rol kan vervullen binnen de agrarische belangenbehartiging", schrijven de voormannen.