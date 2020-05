Internationale studenten hebben het zwaar door coronacrisis

De locatie van NHL Stenden in Assen is gesloten (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Het valt niet mee voor internationale studenten die in Nederland studeren. Dat zeggen onder meer het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). NHL Stenden met in Drenthe vestigingen in Meppel, Assen en Emmen herkent zich in dat beeld. Bij de school hebben zich al meerdere studenten gemeld met een hulpvraag.

Het gaat volgens Froukje Meijerink, directeur onderwijs, logistiek en studentenondersteuning, om tientallen buitenlandse studenten. "Hun bijbaantjes zijn weggevallen, ze hebben geen inkomsten meer. En dus is het lastig voor ze om niet alleen de huur, maar ook het collegegeld te betalen." Meijerink herkent de zorgen maar kan het collegegeld niet kwijtschelden. "Ze kunnen wel aanspraak maken op een betalingsregeling, uitstel aanvragen of in termijnen betalen. Het is voor iedere student anders dus echt maatwerk, maar ze kunnen bij ons terecht met die vragen."

Informatievoorziening

Volgens de studenten gaat het ook niet goed met de informatievoorziening vanuit de overheid. De informatie in het Engels kwam volgens hen pas laat op gang en is niet volledig. NHL Stenden is het daarmee eens. "Bij de overheid is het af en toe zoeken." De school biedt hun eigen informatie aan en kan de studenten doorverwijzen naar de juiste overheidswebsites.

Sommige buitenlandse studenten hebben ervoor gekozen om terug te gaan naar hun thuisland, daarom biedt de Hogeschool haar onderwijs online aan. Met de studenten is goed contact. "Ze bellen of mailen ons en wij proberen ook echt contact met ze te houden."

Bezorgd

Meijerink maakt zich zorgen over deze groep studenten. "Ja wel degelijk, en dan vooral over hun welzijn. Daar hebben we extra aandacht voor. We proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden en te steunen in deze periode. Niet alleen voor de buitenlandse studenten. We hebben zorgen om al onze studenten, dus ook de Nederlandse."