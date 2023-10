Gewapende overval op coffeeshop in Meppel

Aan het Zuideinde in Meppel is gisteravond een coffeeshop overvallen. De verkoopster werd daarbij bedreigd met een steekwapen, meldt de politie.

De overval gebeurde rond 21.20 uur. De verdachte, in het donker gekleed en met sjaal voor het gezicht, ging er met de inhoud van de kassa en drugs vandoor. Hoeveel geld er is buitgemaakt, is niet bekend.

Na de overval verliet de verdachte 'in alle rust' de coffeeshop, zo schrijft de politie. "In welke richting hij is vertrokken, is niet bekend. We hebben camerabeelden opgevraagd en deze worden onderzocht."