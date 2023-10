Afzwemmen in de stromende regen: 'Samen bibberen'

'Was geen topjaar'

Het afzwemmen is een van de laatste activiteiten van het seizoen. "Afgelopen seizoen was geen topjaar", blikt Smit terug. "Met name tijdens de zomerperiode hebben wij matig weer gehad en dus weinig bezoekers. September was een hele mooi maand. Daar zaten dagen bij dat we duizend of vijftienhonderd bezoekers hadden. Dat heeft de boel weer een beetje opgekrikt. We hebben wel verlies geleden, maar niet zoals ik had verwacht."