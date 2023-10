Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Er was eens een herfstig oktoberweekend. Een weekend dat in het teken staat van verhalen, het is namelijk Verhalenweekend Drenthe.

Maar er is nog veel meer te beleven en te doen dit weekend, we hebben een selectie op een rijtje gezet.

Verhalenweekend

We beginnen toch even bij het verhalenweekend, omdat overal in Drenthe het hele weekend lang activiteiten zijn rond het thema. Er zijn beleeftochten, musea openen 's avonds de deuren en er zijn uiteraard verhalenvertellers die je meenemen naar een andere wereld.

Er zijn zowel gratis als betaalde activiteiten, en voor sommige moet je je vooraf aanmelden. Bekijk op drenthe.nl alle activiteiten.

Wereldkampioenschappen

In Buinerveen en omstreken worden dit weekend wereldtitels verdeeld. Dat gebeurt tijdens het Atibox Wereldkampioenschap Speuren én IGP. Van vrijdag tot en met zondag worden honden aan het speuren gezet. De organisatie is in handen van de Nederlandse Boxer Club.

Vallende sterren