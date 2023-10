Gegijzelde Ofir (18) is achterneef van Bertien Minco: 'Gevoel van familie is heel sterk'

Het duurde even voordat Minco doorhad dat haar achterneef Ofir was ontvoerd. "Op 7 oktober zag ik dat van alles aan de hand was", zegt ze. "Toen ik in de gaten kreeg dat er echt nare dingen gebeurde, heb ik mijn familie een berichtje gestuurd om ze sterkte te wensen." Daarna kreeg ze een bericht terug waarin stond dat er zorgen waren over Ofir. "Pas een dag of vijf, zes later kregen we de bevestiging dat hij ontvoerd was."

Nichtje vermoord

Het noodlot bleef alleen niet beperkt tot Ofir. "Het waren uitermate verwarrende dagen. Dinsdagochtend kregen we het bericht dat een nichtje voor het laatst contact had met de familie", verzucht ze. "Toen ze belde, lag haar vriend doodgeschoten in haar armen." Het contact werd daarna verbroken. "Een paar uur later ontvingen we het bericht dat zij ook vermoord gevonden was. Het is echt verschrikkelijk."

Of haar achterneef Ofir nog in leven is, blijft gissen. "We gaan ervan uit dat hij nog leeft", stelt Minco. "Het is heel moeilijk om je er iets bij voor stellen, dus gaat je 'fantasie' op de loop. Zit hij in een tunnel? Zit hij bij mensen thuis of is hij vastgebonden? Je weet het gewoon niet."

Nederlandse nationaliteit voor Ofir

Omdat Ofir ook deels Nederlands is, heeft hij deze week met spoed de Nederlandse nationaliteit gekregen. Zijn opa Juchel Engel (en dus een neef van Minco) had een Nederlandse moeder. In de hoop dat de kans vanwege internationale druk wellicht groter is dat Hamas zijn kleinzoon laat gaan als hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft, schakelde opa Engel de Nederlandse ambassade in Israël in.

Minco wist dat de familie daar op de achtergrond mee bezig was. De directeur van het herinneringscentrum herkent nu dingen uit haar eigen werk. "In de oorlog ging het ook steeds over op welke lijst je stond of kon komen", legt ze uit. "Dat gevoel krijg ik hierbij. Hij staat nu met een dubbele nationaliteit op een ander lijstje, maar de toekomst moet uitwijzen of dat helpt."

'Grondoffensief levert veel slachtoffers op'

Het einde van de oorlog tussen Israël en Hamas lijkt nog niet in zicht. Sterker nog, Israël zou aan de vooravond staan van een grondoffensief in de Gazastrook. De Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, heeft aan het adres van de parate grondtroepen gezegd dat ze de strook "snel van de binnenkant zullen zien". Daarmee lijkt hij te zinspelen op een spoedig grondoffensief. "Nu zien jullie Gaza in de verte, binnenkort zal dat van de binnenkant zijn. Het commando zal snel volgen," zei hij.