Drenten gooiden vorig jaar minder afval weg

In alle Drentse gemeenten werd vorig jaar ten opzichte van 2021 minder huishoudelijk afval ingezameld. Inwoners van gemeente Coevorden gooiden met gemiddeld 736 kilo de grootste hoeveelheid in de kliko, al was hier ook sprake van een afname.

Andere afvalsoorten

In puin-, grond- en houtafval was Hoogeveen (-54 kilo) de grootste daler. Westerveld is de enige Drentse gemeente waar meer van dit afval werd ingezameld.

Van groente- fruit- en tuinafval (gft) werd over het algemeen minder weggebracht. Alleen in Emmen en Borger-Odoorn ging dit in de plus. In Emmen was het zelfs ruim 50 kilo meer. Een behoorlijk contrast met het restafval waar Emmen binnen Drenthe de grootste daler was.