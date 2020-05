Campodoor pakt uit met Private Outhouses

De verkoper van campingspullen was 'leuk begonnen' dit jaar, "maar toen corona echt toeslag klapte de hele handel in elkaar." Kamperen mocht alleen maar als je eigen sanitair hebt. "Toen dachten we, dat moet op een goede manier. Ook moeten we de campings helpen en budgetvriendelijk zijn, dat we iets kunnen regelen dat ze gasten kunnen ontvangen."

Pallets

De Campodoor Private Outhouse was vervolgens geboren. Het is een houten hok op twee pallets, met onder meer een wc, douche, wasbak en - natuurlijk - toiletborstel. Op de grond neemt het ongeveer een oppervlakte in beslag van 1,70 bij 1,30 meter. Voordat gasten er hun sanitaire behoeften kunnen doen, dienen ze op locatie aan stroom, water en riolering aangesloten te worden. Dat de hokken op pallets staan is naar eigen zeggen uniek. "Zo kunnen ze met een vorkheftruck vervoerd worden."

Toen ze het product op Facebook plaatsten, ging de bal rollen. Doldersum: "We hebben ze vorige week woensdag om een uur of 5 online gegooid. 's Avonds een uur of twee later waren er al tien besteld door een camping. De tien die we voor hun bouwen zijn al vanaf hemelvaart tot eind augustus verhuurd."

Lange adem

Niemand weet hoe lang corona de kampeerwereld in haar greep houdt. Of het maanden is, of jaren, volgens Doldersum kunnen de huisjes wel een tijdje mee. "Hij moet minimaal vijf jaar mee kunnen, maar gezien de materialen die gebruikt zijn dan kan die wel tien jaar mee."