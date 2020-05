Dick Lukkien: Goede hoop dat het nieuwe seizoen met publiek gaat beginnen

Volgens Lukkien moet er niet te ver vooruit gekeken worden. "Het gaat nu de goede kant op. Binnenkort gaan de terrassen weer open en als dat allemaal goed gaat kunnen er mogelijk weer nieuwe stappen worden gezet."

Blij om elkaar weer te zien

De afgelopen week hervatte FC Emmen, vanzelfsprekend aangepast, de trainingen. "Vooral om de sleur te doorbreken", laat Lukkien weten. "De spelers hebben zeven weken niet getraind. Ze waren blij om weer wat met de bal te kunnen doen en ook om elkaar weer te zien."

De selectie van de Drentse club traint, met de huidige coronamaatregelen, tot en met volgende week vrijdag. Daarna krijgen de spelers vier weken vakantie. "Heel bewust", aldus Lukkien. "In voetbal draait het om partijspelen en positiespellen. Dan is fysiek contact vereist. Dat kan nu niet. En ik moet er niet aan denken om nog zes weken op deze manier te trainen. Ik hoop dat het over vijf weken anders is en dat we ook weer met een voltallige groep kunnen trainen. Dan gaan we waarschijnlijk in twee blokken van vier weken toewerken naar het nieuwe seizoen, met tussen die blokken nog ruimte voor wat vrije dagen."

'Ik verwacht dat het seizoen in het weekend van 12/13 september gaat starten'

Lukkien verwacht dat het nieuwe seizoen in het weekend 12/13 september start. "Ik zat bij de videoconference, waarbij de KNVB twee opties op tafel legde. De andere optie is halverwege oktober, maar ik denk dat de bond er bij gebaat is om ruimte te creëren op de kalender." De vraag is dan wel of er voor die tijd voldoende gelegenheid is om oefenduels te spelen. Lukkien: "Ook daar heeft de KNVB ideeën over. Zelfs oefenduels in een toernooivorm behoort tot de mogelijkheden. Maar we moeten zelf ook creatief zijn. Misschien kunnen we de grens over. In Duitsland is op zeer korte termijn al veel meer mogelijk dan hier."

