Centrum Assen per direct veiligheidsrisicogebied: preventief fouilleren mogelijk

Gebruik van steekwapens

Burgemeester Out zegt dat het gaat om 'losstaande incidenten', maar dat het niettemin leidt tot gevoelens van onveiligheid bij inwoners. Hij erkent dat het gebruik van steekwapens aan de orde van de dag is. "Het dragen en gebruiken van steekwapens is een zorgelijke maatschappelijke trend die momenteel in heel Nederland gesignaleerd wordt. Het is belangrijk om deze ontwikkeling in Assen een halt toe te roepen, hoewel alles voorkomen een onmogelijke opgave is."