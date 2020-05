Gitouki, bodhran, tinwhistle en doedelzak: Rapalje geeft les!

En niet zomaar een muziekles. Drie van de vier bandleden, deels Drents, deels Gronings, strijken neer in Eelde, in een lokaal van Basisschool De Westerburcht. Anderhalf uur lang geven ze les. Speciaal voor de kinderen, maar via de videostream kon elke geïnteresseerde meegenieten, én leren van de mannen in kilt.

En dan gaat het niet alleen over de muziek, er is een echt lesprogramma vastgesteld: Hoe werken de instrumenten van Rapalje en wat is bijvoorbeeld een Low Whistle, Gitouki of trekzak? Die klederdracht, hoe zit het daarmee: loopt heel Schotland in een rok? En natuurlijk aardrijkskunde en geschiedenis: stoomcursus Schotland en Ierland. Allerlei Keltische aspecten komen aan bod.

Even voorstellen...

Want voor wie Rapalje niet kent: Rapalje is een 'Celtic Folk band', bekend van opzwepende melodieën en stampende jigs en reels. Vier mannen met lange haren, gekleed in een klederdracht die bekend is van de Schotse Hooglanden: de kilt, in middeleeuwse stijl. Dit jaar bestaat viert Rapalje haar 25-jarige jubileum. Ze spelen Iers-keltische, Schotse muziek, en ze hebben ook Nederlandse nummers uitgebracht.

David is de jonge hond van het stel, al doet hij voor zijn collega's niet onder met zijn tinwhistle, lowwhistle, en natuurlijk verschillende doedelzakken. Myles is zelf half Schots, en neemt de organisatie van het jaarlijkse Rapalje Zomerfolk Festival in Groningen voor zijn rekening.

William is met zijn warme stemgeluid één van de zangers van de band. Daarnaast bespeelt hij de gitouki, mandoline, bodhrán en de theekistbas. Hij vergaarde zijn eerste roem als straatmuzikant in Groningen, en nu tourt hij - buiten coronatijd dan- met Rapalje de wereld rond.

Macéal speelt naast de Gitouki, theekistbas en bodhran ook op de harmonica's. Daarnaast is ook hij zanger. Macéal begon one-man-band en speelde elf instrumenten tegelijk. Tegenwoordig zijn dit er maximaal drie tegelijk, en op deze manier voegt Maceál twee denkbeeldige bandleden toe aan Rapalje.

Tot slot is er Dieb. Virtuoos op de viool, ook wel het jammerhout genoemd. Ook kan Dieb op de tinwhistle en accordeon spelen, maar binnen de groep houdt hij zich vooral bij viool en theekistbas. Bovendien is hij de derde zanger van de folkgroep. Helaas kon Dieb er in het klaslokaal vandaag niet bij zijn.

De instrumenten

Hoewel, zoals gezegd, de les over veel verschillende dingen ging, is en blijft de muziek toch het belangrijkste. Vol enthousiasme geven David, William en Macéal uitleg over de verschillende instrumenten. De harmonica, doedelzak (met vlammende pijpen!) en fluiten liggen misschien voor de hand, maar Rapalje gebruikt ook een aantal minder conventionele, en zelfs unieke instrumenten.

Zo is er bijvoorbeeld de gitouki; een combinatie tussen een gitaar en een Griekse bouzouki. "Het instrument is met een zaag behandeld, we hebben hem zelf gemaakt. Het is een verzaagde gitaar, er zijn nog acht snaren overgebleven, in plaats van twaalf", legt William uit.

Ook is er de Bodhran, een Ierse handtrommel. Dit instrument bespeel je - de naam zegt het al- met de hand, maar het kan ook met een kwastje. Macéal: "Het is een muzikale trommel, je bedient hem met de hand. Door met de ene hand aan de achterkant druk uit te oefenen, kun je verschillende tonen spelen."

Helemaal uniek is de theekistbas. Het is precies dat: gemaakt van een theekist, met daarop een stok en een snaar er aan. De stok zet je op de kist, voet erop, en tokkelen maar. In het filmpje helemaal onderaan zie je hem voorbij komen, zodat je een idee hebt hoe het precies werkt. Dat geldt voor alle instrumenten die hierboven genoemd zijn!

Coronacrisis

De cultuursector heeft het zwaar. Geen optredens, alles afgeblazen. Voor Rapalje is dat niet anders, maar de mannen zitten niet bij de pakken neer. In plaats van de meerdere optredens die ze iedere week deden, zijn ze nu druk bezig met online concerten. Tickets kun je bestellen, vaak voor een prijs die je er zelf voor wil geven, om zo de band te steunen.

Zo is er al een livestream geweest vanuit het theater, vanuit het bos, bij verschillende bandleden thuis en vanaf een zeilbootje op het water. En daar kan nu de les in het klaslokaal aan toegevoegd worden.

Ook voor hun collega's in de sector heeft de band veel aandacht. "Veel van onze opdrachtgevers hebben al personeel moeten laten gaan of weten dat ze dit binnenkort moeten doen, omdat de evenementen en concerten die zij normaal organiseren dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn als band zijnde afhankelijk van deze partijen en hebben veel aan hen te danken." Daarom is David een crowdfunding gestart. Met deze opbrengst hoopt Rapalje in ieder geval enkele organisaties, theaters, podia, bands enzovoorts te kunnen ondersteunen. Op de Rapalje-website geven ze regelmatig updates over wie ze hoeveel kunnen gaan geven. "Zodat je precies weet waar jouw bijdrage terecht komt."

Kijk hieronder de hele les van Rapalje. Zorg er wel voor dat je in een comfortabel schoolbankje zit, want de les duurt anderhalf uur!

Rapalje in de schoolbanken