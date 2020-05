Rob Stoker woedend: Moordenaar dochter Kim met verlof door corona

"Ik snap hier helemaal niks van, die man hoort gewoon opgesloten te zitten in zijn cel. Daar is hij toch ook veilig voor corona", briest Stoker. "Dit is te bizar voor woorden."

Dertig messteken

De 24-jarige Kim Stoker werd op 10 februari 2013 in haar flatwoning in Emmen door haar vriend Arjan de G. doodgestoken. Hij was boos, omdat ze verliefd zou zijn geworden op een ander. Met dertig messteken bracht hij haar om het leven. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag.

Ook vindt Stoker het 'bizar', dat hij er uiteindelijk zelf achter moest komen, dat de moordenaar van zijn dochter niet meer vastzat. "Iemand stuurde mij een bericht uit de regionale krant. Daarin stond dat gevangenen uit Esserheem, die in de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) zaten, met elektronisch toezicht naar huis waren gestuurd vanwege corona. Wij wisten dat hij daar ook zat. Want mijn andere dochter Els, die zou vorig jaar bij hem op bezoek, in Esserheem, voor een gesprek. Els wilde dat heel graag, en het kwam ook tot een afspraak, althans zo leek het. Maar hij zag er op het allerlaatste moment weer vanaf. Vandaar dat we op dat bericht aansloegen, over Esserheem. En dachten, het zou toch niet..."

'Wij horen het te weten'

Rob Stoker besloot direct contact op te nemen met het Informatiepunt Detentie Verlof, het DVI. "Die horen ons als slachtoffers direct te informeren over belangrijke wijzigingen, als het gaat om de detentie van Arjan de G. Wij horen het te weten, zodra hij vrij rondloopt. Maar ze hielden heel erg de boot af, zeiden in eerste instantie dat ze van niks wisten."

Uiteindelijk kreeg Stoker vorige week de bevestiging, dat de moordenaar van zijn dochter inderdaad met verlof was, in verband met de coronamaatregelen. Rob Stoker vindt dat dit niet moet kunnen. "Maar ik kan er wel heel erg boos over doen, en het totaal niet eens zijn met dergelijke procedures, maar het helpt toch niks. Het is zo frustrerend."

Rob Stoker schreef in 2016 een boek over de moord op zijn dochter Kim (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Zo kan Stoker er ook niet bij dat de man, ondanks een veroordeling tot twaalf jaar gevangenisstraf, al na acht jaar vrijkomt. "Ik heb daar zo'n moeite mee, dat hij na tweederde van de opgelegde straf weer vrij man is. Dat is normaal in ons rechtssysteem, zeggen ze, maar ik vind dat niet normaal. Wij hebben levenslang, onze Kim is er niet meer."

Vrijlating in februari

Rob Stoker hield er trouwens al een paar maand rekening mee, dat hij officieel bericht zou krijgen over de start van het Penitentiair Programma voor Arjan de G, dat hem voorbereidt op zijn vrijlating. Maar dat bericht heeft Stoker tot op heden nog altijd niet gehad. "Hij komt volgend jaar februari vrij. En zit al een hele tijd op de ZBBI-afdeling waarbij hij dus al weekendverlof had. Met dat vervolgprogramma krijgt hij buiten de gevangenismuren begeleiding in een terugkeer in de samenleving. Toen ik aan de bel trok, en vroeg of dat resocialisatietraject misschien al was ingegaan, omdat hij al buiten was, toen werd dat meteen ontkend. 'Dat moet nog beginnen', werd gezegd, 'en u krijgt daar echt wel bericht van'. Toen werd ik helemaal boos."

Gebiedsverbod

Stoker heeft uiteindelijk te horen gekregen dat hij officieel niet op de hoogte gebracht hoeft te worden van het zogenaamde 'coronaverlof' voor de man die zijn dochter ombracht. "Daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Ik had hem dus zomaar ergens tegen kunnen komen. Ik wil dat weten, dat die kans ineens bestaat, ik vind dat ik dat recht heb, om die informatie te krijgen." Volgens Stoker is het verlof 'tijdelijk', zo heeft hij te horen gekregen, en keert Arjan de G. terug naar de gevangenis zodra dat weer kan, als de coronacrisis het toelaat. "Maar ik geloof daar echt niet meer in", aldus Stoker.

In elk geval kan Stoker hem niet in Emmen tegenkomen. Want er geldt een gebiedsverbod voor de man, voor de hele gemeente. "Maar eerlijk gezegd moet ik er ook niet aan denken, dat ik hem zomaar tegenkom. Ik weet niet hoe ik reageer", zegt Stoker.

