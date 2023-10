Jelle Tadema uit Meppel was vannacht de eerste die de nieuwe plaat van The Rolling Stones kocht

Zeker dertig platenzaken zijn vannacht speciaal opengegaan voor de release van het nieuwe album van The Rolling Stones. Liefhebbers uit Drenthe konden alleen niet in hun eigen provincie terecht, maar moesten het over de grens zoeken.

Geen probleem voor Jelle Tadema. Vanuit zijn woonplaats Meppel was het maar een kort ritje naar de platenzaak in Zwolle. Na het aftellen was Tadema de allereerste die om precies twaalf uur de gloednieuwe plaat Hackney Diamonds kocht. Het is de eerste Stones-plaat sinds 2005.

Vanochtend om 8.00 uur stond RTV Drenthe bij hem voor de deur. Daar deed hij met kleine oogjes de deur open, want veel slaap heeft hij niet gehad. "Ik heb de plaat ondertussen al een keer of zes gedraaid", lacht hij. "Gisteravond was het laat geworden, het was een gezellig feestje met allemaal fans. Een beetje minder slaap heb ik daar graag voor over, want het is een fantastische plaat."