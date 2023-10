Hoogeveen onderzoekt alternatieven waterstof Nijstad-Oost: 'Maar waterstof blijft prioriteit'

Hoogeveen hoopt in november verder te kunnen met de plannen voor Nijstad-Oost. Wanneer de bouw exact gaat beginnen is nog onduidelijk. De huizen moeten verwarmd worden met waterstof, maar het college onderzoekt ook andere energiebronnen om te gebruiken.

"Daar zijn we sinds de zomer al mee bezig", liet wethouder Jeroen Westendorp tijdens de raadsvergadering donderdagavond weten. "Waterstof blijft de prioriteit. Maar we willen de woningbouw wel versnellen." Onlangs werd duidelijk dat de bouw van Nijstad-Oost vertraging heeft opgelopen. Er is nog geen akkoord om waterstof te gebruiken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Tegenstrijdig

Dat het proces langzaam verloopt zit een aantal partijen niet lekker. De VVD, Gemeentebelangen, het CDA en de SGP willen dat het college van waterstof afstapt en een alternatief kiest, zoals elektriciteit. De fracties denken dat waterstof de bouw vertraagt en willen dat er schot in de zaak komt.

Westendorp liet weten dat de motie van de partijen overbodig is, aangezien de gemeente sinds de zomer al bezig is met het onderzoeken van andere energiebronnen. Hij geeft aan dat de gemeente sneller wil bouwen. "Waterstof is onderdeel van de plannen, maar nog niet verplicht."

Ronald Klok van de VVD was daar enigszins verbaasd over. Op de website over de plannen rondom Nijstad-Oost staat volgens hem dat hoe dan ook waterstof wordt toegepast. Hij denkt dat dit verwarrend kan overkomen bij Hoogeveners. "Nijstad-Oost is een mooie plek, maar nu nog een lege zandbak. Een fata morgana. We moeten beginnen met bouwen en dat kan zonder waterstof."

Erfjes

Nijstad-Oost moet gaan bestaan uit verschillende erfjes. Bert Otten van het CDA denkt dat dit voor problemen kan zorgen voor het ontwikkelen van de wijk. "Er zijn heel veel protocollen die daarbij komen kijken. Daar kunnen we in verstrikt raken."

Wethouder Derk Reneman liet weten dat waterstof niet het enige punt is waarom de bouw langzamer verloopt. De erfjes spelen daarbij ook een rol volgens hem. "Mensen moeten daar samen op inschrijven. Dat is niet eenvoudig en is een struikelblok gebleken tijdens de verkoop."