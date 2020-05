Schaapskudde Exloo is tevreden met nieuwe herder én buitenverblijf

De kudde, met zo'n 140 lammetjes, ligt heerlijk in het gras van het nieuwe verblijf uit te buiken. De schapen komen net uit het veld, waar ze gegeten hebben. Herder Mark Schrale voedt nog even een lammetje. "Deze is verstoten, dus heb ik haar vanaf de geboorte met de fles gevoed. Ze komt meteen als ik haar naam roep." Schrale hoeft maar een keer 'Vlek' over het weiland te roepen, of het lammetje dartelt zijn kant op.

Nieuw verblijf

Sinds donderdag brengen de schapen de nachten door in het nieuwe verblijf bij de Weg van de Hoogte. Het dient als een tussenstop. "Als we verderop moeten grazen en we vanaf de Schaapskooi in het dorp lopen, kost het veel tijd en energie om die vier, vijf kilometer te overbruggen. Nu zijn we al halverwege."

'Het houdt je vee binnen en de wolven buiten'

Daarnaast bestaat het hek uit een speciaal wolvenraster. Stevig gaas en stroomdraden moeten de roofdieren buiten houden. "Het houdt je vee binnen en de wolven buiten", legt Schrale uit. "Het is een verhoogd, sterk hek. Langs de boven- en onderkant lopen stroomdraden. Ook aan de binnenkant zit een stroomdraadje, maar dat is omdat het Drents Heideschaap hoorns heeft en we willen niet dat er eentje vast komt te zitten in het hek."

Tevreden schapen

Schrale heeft de kudde nu drie maanden onder zijn hoede. Hij en zijn hond Bet voelen de schapen inmiddels goed aan. "Nu liggen ze ook lekker verspreid in het veld en hier en daar is een lammetje aan het spelen. Dat is een goed teken. Dan voelen ze zich veilig en is de kudde lekker rustig."

Maar met zoveel pasgeboren lammetjes is de kudde nooit helemaal rustig. "Er klinkt wel veel gemekker, hè?" lacht de herder. "Soms zou ik willen dat ik een paar oordoppen had, maar dat is vooral binnen in de schaapskooi."