'Het is niet meer de vraag of Roden-Zuid wordt bebouwd, maar hoe de wijk eruit komt te zien'

'Dorps en groen'

De woningbouw in Roden-Zuid wordt door de gemeente Noordenveld opgedeeld in vijf deelgebieden. De Beukenhof-locatie wordt minder intensief bebouwd dan bijvoorbeeld het oostelijke en westelijke deelgebied. "We gaan bij Roden-Zuid voor de 30-30-40 verhouding", zegt Darwinkel. "Dat wil zeggen: 30 procent sociale woningbouw, 30 procent betaalbare woningen en 40 procent vrijstaand. Over de gehele wijk gaan we dat halen, maar in sommige gedeelten zal de verhouding net iets anders zijn. Het middengedeelte is bijvoorbeeld op nattere grond gebouwd, dus je kunt je voorstellen dat je daar minder intensief bouwt dan aan de flanken."