Wat is er deze herfstvakantie te doen in Drenthe?

De herfstvakantie is begonnen in Drenthe. Voor wie lekker in Drenthe blijft, is er genoeg te doen. Je kunt natuurlijk lekker gamen, scrollen door je TikTok-tijdlijn of een serie bingewatchen, maar ook zonder scherm zijn er heel veel mogelijkheden.

RTV Drenthe heeft een aantal opties voor kinderen op een rij gezet. Alvast een fijne vakantie gewenst!

Maandag: Eten en voetbal

Zuidwolde heeft maandag gratis activiteiten in het kader van Oktober Kindermaand. In de tentoonstelling 'Aan Tafel' ontdek je wat kinderen in de oertijd en de Tweede Wereldoorlog aten. Brood bakken, koekijsjes maken en knutselen, voor kinderen tussen de 6 en 12 is er van alles te doen. Museum De Wemme inheeft maandag gratis activiteiten in het kader van Oktober Kindermaand. In de tentoonstelling 'Aan Tafel' ontdek je wat kinderen in de oertijd en de Tweede Wereldoorlog aten. Brood bakken, koekijsjes maken en knutselen, voor kinderen tussen de 6 en 12 is er van alles te doen. Aanmelden vooraf is wel even nodig

Er staan maandagavond zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma, de meest in het oog springende is FC Groningen - FC Emmen. Beide noordelijke clubs degradeerden afgelopen jaar uit de eredivisie. De laatste officiële wedstrijd tussen de twee eindigde in februari op 1-1 door goals in het eerste kwartier van Pepi en Araujo. Hoe het vanavond gaat, hoor je live op Radio Drenthe. Om 19.30 uur start de uitzending.

Dinsdag: Knutselen en speuren

Help vogels de winter door. Bij Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen kun je tijdens de Buitendag vogelhuisjes en voederhuisjes timmeren. Ook leer je meer over overwinterende vogels tijdens een speurtocht. Kun je niet op dinsdag, dan kun je er ook op donderdag terecht, of volgende week op dezelfde dagen van de week. Het is tussen 10.00 en 14.00 uur, kosten bedragen 9,50 euro.