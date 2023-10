Herinneringscentrum blij met 'spectaculaire' foto's aanbouw Kamp Westerbork

Onlangs werd het herinneringscentrum op de hoogte gebracht van de vondst. Conservator Abuys was meteen nieuwsgierig. "We hebben zelf ook een album met foto's, dus ik ben benieuwd wat de overeenkomsten en verschillen zijn", zegt hij. "En zijn een paar foto's die inderdaad overeenkomen, maar ook een paar waarvan ik zeg: wow."

Abuys is met name onder de indruk van foto's van het ketelhuis. "Op een foto staan twee megaketels afgebeeld", omschrijft hij. "Zelf hadden we alleen een vergelijkbare foto uit de interneringsperiode (tussen april 1945 en december 1948, red.). Nu zie je ze in vol ornaat, waar het ketelhuis omheen is gebouwd. Dat is echt spectaculair."

Waardevol

Dat geldt ook voor de synagoge in aanbouw. "Dat vind ik ook heel interessant. Dat gebouw was onderdeel van wat later de schouwburg werd", weet Abuys. "Op de foto's is het nog helemaal fris en in functie." Foto's die het herinneringscentrum al in bezit had, dateren van zo'n twee jaar later. "Hoe de synagoge gebouwd werden, hadden we geen foto's van. Ik ben heel benieuwd." In het album staan ook foto's van de afzonderlijke barakken. "Die zie je in vol ornaat. Absoluut waardevol."

Van wie het fotoalbum is geweest, weet Abuys niet. Mogelijk zou het boek in bezit zijn geweest van iemand met de naam Biemer. Die had destijds te maken met vluchtelingenwerk en architectuur. Mogelijk zou de ontwerper van het kamp de eigenaar van de foto's zijn geweest. "In het album worden meerdere namen genoemd", legt Abuys uit. "Eentje kon ik tot nu toe ontcijferen. Dat is de naam van de hoofdopzichter die betrokken was bij de bouw."

Conclusies op later moment

Maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat die ook de eigenaar was. "Er waren zoveel mensen betrokken bij de bouw. "Je had een hoofdopzichter, 'gewone' opzichters en tekenaars", stelt Abuys. "De foto's die wij al hebben zijn bijvoorbeeld van een van de tekenaars geweest. Dit album kan best van een andere tekenaar zijn. Je moet het volledige album zien om tot conclusies te komen."