Winnaar Drentse Onderneming van 2023: 'We bleven tot het einde plakken'

Wegen en inpakken

Het winnende bedrijf ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines voor aardappels, groente, fruit en andere producten, met name in de voedselindustrie. Het maakproces van de machines vindt volledig in eigen huis plaats. Van de eerste tekening tot het moment dat de producten gewogen of verpakt kunnen worden.

Manter beschikt over drie bedrijfshallen. In de eerste hal monteren de technici de weegmachines, in de tweede hal de verpakkers en in de derde hal komt alles samen voor het afwerken van de complete lijn. "Je moet je voorstellen dat je bij de groenteafdeling in de supermarkt komt en daar voorverpakte producten ziet. Op die verpakking staat een zo nauwkeurig mogelijk gewicht. Die machines die daar verantwoordelijk voor zijn, maken wij en die worden hier in Emmen samengesteld", zegt Lenferink.