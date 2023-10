Drie jaar cel voor steekpartij op recreatiepark Gees

Voor het neersteken en gijzelen van zijn huisgenoten is een 33-jarige man uit Bulgarije veroordeeld tot drie jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk. Het incident gebeurde in de nacht van 6 februari van dit jaar in een vakantiewoning aan De Kamp in Gees.

Eén van de slachtoffers belde zelf die nacht met het noodnummer. In gebrekkig Engels vertelde de man dat hij en zijn vrienden die nacht in een vakantiehuis op een park in Gees waren vastgehouden en gestoken. De man belde even later opnieuw terug, want toen wist hij ook het adres. De politie was intussen al onderweg.

Ontsnappen

De eigenaresse van het park liet de agenten het huisje binnen. Binnen was er veel geschreeuw, dat kwam uit één van de slaapkamers. Het huisje werd tijdelijk bewoond door vijf Bulgaren. Vier waren nog binnen, waarvan één met een mes stond te zwaaien. De vijfde Bulgaar had kunnen ontsnappen en had de meldkamer gebeld.

Drie Bulgaren waren gestoken met een mes, of geslagen met een metalen staaf. De drie gewonden werden in het ziekenhuis behandeld. Bij twee van hen viel het letsel mee. Het derde slachtoffer had een steekwond onder zijn oor. De mannen hadden hun aanvaller ook hun telefoons en geld moeten afgeven.

De slachtoffers waren huisgenoten en vrienden van de man. Sommigen kenden hem al jarenlang. Zij voelden zich in het huisje veilig en deze bizarre wending hadden zij niet aan kunnen zien komen. Ze hebben die nacht doodsangsten uitgestaan, niet wetende waar hun vriend ineens toe in staat was. Dergelijke incidenten zorgen ook voor grote maatschappelijke onrust, oordeelde de rechter.

Psychotisch

De rechtbank vindt dat de 33-jarige Bulgaar zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag, mishandeling, gijzeling, bedreiging en diefstal. Vijf ernstige strafbare feiten, vindt de rechter. De Bulgaar wist zich niets meer van die nacht te herinneren. Hij had veel alcohol en drugs gebruikt. Mogelijk is hij daardoor in een kortdurende psychose beland.

Uit het psychisch onderzoek blijkt dat de minderbegaafde man onder meer kampt met een psychotische stoornis, autisme en schizofrenie. Door deze stoornis, in combinatie met de inname van flinke hoeveelheden drugs en alcohol is de man ontregeld geraakt en toonde hij zich buitengewoon agressief. De feiten kunnen hem in verminderde mate worden aangerekend.

Alcohol- en drugsverbod