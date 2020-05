Voor alle ouderen in Bovensmilde een bosje tulpen

De actie was oorspronkelijk bedoeld voor rond de kerst, maar toen de coronamaatregelen van kracht werden, is de actie veranderd. "Met het geld hebben we al heel veel mensen een steuntje in de rug kunnen geven. Zo hebben we een donatie gedaan aan de personeelskas van de supermarkt en hebben huisartsen een fles perensap en een tegoedbon voor streekproducten gekregen", zegt Ron den Hartog van de stichting.

Basisscholen

Vandaag gaat Den Hartog langs bij de leerkrachten van De Meenthe en De Wingerd. Ook zij krijgen een fles perensap en een tegoedbon. De drie docenten die de spullen in ontvangst nemen zijn blij verrast. "Leuk, lief en lekker!"

Leuk, lief en lekker!" docenten Bovensmilde

65-plussers

De stichting heeft een oproep via verschillende kanalen gedaan om alle 65-plussers in het dorp een bosje tulpen overhandigen. Inmiddels zijn dat er al zo'n 500. Vandaag worden de laatsten overhandigd. Bijna iedereen is enthousiast: "Dit is hartstikke leuk. Zo vaak krijg ik niet meer iets. Echt geweldig", aldus een van de bewoners van De Meestershof.

De tulpen worden op 1,5 meter aangegeven (Rechten: RTV Drenthe)

'Mogelijk nog een corona-actie'

Wij Zijn Bovensmilde is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die voor het dorp activiteit organiseert. Normaal gesproken zijn dat evenementen zoals de mega-speeldag, kerstmarkt, kinder-wampex, badeendjesrace en de Hel van Bovensmilde. "Er komen nog steeds donaties binnen dus misschien dat er nog een corona-actie komt. Toch hopen we dat we ons volgend jaar weer kunnen concentreren op onze gewone activiteiten", aldus Den Hartog.