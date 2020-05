Handhavers gaan straks geen politieagentje spelen op het terras

Want de afgelopen tijd is er al flink opgeschaald qua handhaving. "Dat kunnen we niet ongelimiteerd blijven doen," aldus Out. Out vindt dat de verantwoordelijkheid daarom ook veel bij de mensen zelf ligt. "Neem bijvoorbeeld de campings. Uiteindelijk zal de campingbaas er zelf voor moeten zorgen dat het goed gaat op de camping. En ik heb heel veel vertrouwen dat het op heel veel plekken ook goed gaat. Maar krijgen wij signalen dat het niet goed gaat, dan gaan we met die betreffende partij in gesprek."

Eerst waarschuwen, dan pas een boete

Afgelopen tijd zijn er per dag een handjevol aan boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Out: "Vooral aan mensen die al eerder gewaarschuwd zijn." Met de versoepeling van de maatregelen wordt dit niet anders. "We gaan geen politieagent spelen op de terrassen die open mogen. We gaan onze handhavers niets als verkeersregelaars inzetten op het terras. Dat kan je niet van ons verwachten." Boetes komen er pas als verantwoordelijkheid niet genomen wordt. "Mensen worden aangesproken en dan krijgen ze de mogelijkheid om het te herstellen." Houden mensen zich niet aan de maatregelen dan wordt er een boete gegeven.

Cassata Podcast van 9 mei 2020: Wat betekent de versoepeling voor de handhavers?

Gemeenten regelen zelf hoe ze toezicht en handhaving willen organiseren de komende tijd, maar wel volgens de noodverordening die er straks ligt. Out geeft toe dat het best ingewikkeld is. "Het stilleggen is vele malen makkelijker dan de boel weer op gang brengen. En je weet ook dat je niet alles tegelijkertijd op gang kan brengen." Daarom kan men volgens Out ook niet verwachten dat de politie en de gemeente gelijk precies kunnen zeggen hoe het allemaal moet. Out: "Daar zullen we iedereen voor nodig hebben. En dat begint er mee dat partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen om gewoon coronaproof hun zaken geregeld te hebben."

Gezond verstand

Maar ook de Drentse inwoners zelf moeten vooral hun gezond verstand gebruiken. "Het meest belangrijke is: houdt 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Als mensen hun gedrag daarop aanpassen, dan hoeven wij ook niet te handhaven." Want zo zegt Out: "De maatregel zorgt niet voor de besmetting, maar het zijn altijd mensen die elkaar besmetten."