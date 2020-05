Wildplukken met Leah Groeneweg: de natuur als voedselparadijs

Dit is het laatste deel uit de een ROEG!-serie over wildplukken.

"Hier, deze hebben veel mensen ook in de tuin, dit is familie van de rabarber, ook een duizendknoop-familie. Het is veldzuring. Die gaat nu bloeien en de bloemetjes, de groenrode knopjes, kan je eten door de salade. Het heeft een friszure smaak, zoals de Granny Smith-appeltjes."

"Er is zoveel wat je kan eten. Het is een groot voedselparadijs, de natuur", zegt Groeneweg. De afgelopen weken heeft ze op ROEG! wekelijks meer verteld over hele gewone plantjes die je in en om je huis tegenkomt. Er zijn heel wat plantjes die het etiket 'onkruid' hebben gekregen, maar die juist heel nuttig zijn in de tuin en smakelijk in de keuken.

"De paardenbloem bijvoorbeeld, door de regen gaat ie een beetje dicht, maar als het zonnetje schijnt komen er heel veel bijen en vlinders op af, heel veel insecten genieten van de nectar, van de stuifmeel. Maar wij kunnen er ook van genieten. Hij is eetbaar, je kan eigenlijk alles eten van de paardenbloem."

"Veel plantjes lijken niet bijzonder, maar eigenlijk zijn ze heel bijzonder. Als je goed naar bijvoorbeeld een brandnetel kijkt, al die haartjes, al die stekels. Die hebben we allemaal wel eens leren kennen en zijn niet altijd even prettig, maar het zit zo perfect in elkaar allemaal. Of als je een pinksterbloem of een kleine veldkers gaat bekijken: super bijzonder, maar ze zijn zo vaak te zien, dat je er niet meer bij stilstaat."

Afhankelijk van de supermarkt

"Mensen zijn niet meer gewend om te wildplukken. Het is oude kennis, onze opa's en oma's hebben het misschien nog wel eens gedaan, maar eigenlijk hoort iedereen toch te weten wat je kunt eten? We zijn allemaal zo afhankelijk geworden van de supermarkten, van anderen die voedsel voor ons produceren, maar we weten niet eens meer dat zo'n paardenbloem gezond is", aldus Groeneweg

Belevenissen in de Drentse natuur

Leah Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.

Onkruid of niet?

