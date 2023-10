Van voetbalstadion tot gevangenis: de materialen voor nieuwe Noordenveldse gemeentewerf komen overal vandaan

Met het plaatsen van een nieuwe, oude deur is de gemeentewerf van Noordenveld klaar. Na vijf jaar plannen maken staat er een duurzaam gebouw van hergebruikte materialen en kunnen de medewerkers van de Noordenveldse buitendienst hun hart ophalen.

Dakplaten uit een oud gemeentehuis in Dokkum, deuren uit het stadion van voetbalclub Cambuur Leeuwarden en wc's uit een gevangenis: in Roden krijgt het allemaal een nieuw leven. En wel in de gemeentewerf van Noordenveld, die morgen voor het grote publiek geopend zal zijn. De werf is 'circulair gebouwd', wat inhoudt dat materialen zo veel mogelijk hergebruikt worden.

Het leverde de uitvoerder wel eens kopzorgen op, aldus gemeenteman Jan Louwes die nauwbetrokken was bij de bouw. "Dan waren er witte tegels ingetekend voor de wc's, maar droegen wij de uitvoerder op om ook dáár gebruikte tegels voor te gebruiken. Uiteindelijk hebben we restpartijen kunnen regelen."

Circulair bouwen

Op deze manier scharrelde de gemeente allerhande materialen op voor de nieuwe werf, die gebouwd is door Dijkstra-Draisma uit Leeuwarden. Het bedrijf heeft ervaring met circulair bouwen en deed dat onder meer bij It Swettehùs in Leeuwarden (een centrale voor het bedienen van bruggen, red.).

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) - voor de gelegenheid gekleed in het groen - zegt dat materialen die nu voor de gemeentewerf zijn gebruikt, eventueel later 'uit elkaar te schroeven' zijn. "Dan kun je die materialen weer op een andere plek inzetten. Dát is de kern van circulair bouwen."