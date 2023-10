Boetes moeten vernielingen en rotzooi op schoolpleinen Koekange tegengaan

Om overlast op schoolpleinen in Koekange tegen te gaan, worden er boetes uitgedeeld aan mensen die er 's avonds rondhangen. De wijkagent waarschuwt dat bezoekers na 20.00 uur op de bon geslingerd kunnen worden.

"In verband met de vele vernielingen mag je na 20.00 uur niet meer op het schoolplein komen van obs De Rozebottel en de Prins Johan Frisoschool", schrijft de wijkagent op Instagram. Er zijn bordjes opgehangen om bezoekers op de regels te wijzen.

Rotzooi

De Rozebottel stelt op Facebook dat het over het algemeen geen probleem is als de jeugd elkaar ontmoet op het plein. De laatste tijd gaat het toch vaak mis. "Helaas hebben we regelmatig te maken met vernielingen, rotzooi en veel sigarettenpeuken op het plein."