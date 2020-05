Burgemeester Marcel Thijsen gaat voor herbenoeming in Tynaarlo

Klijnsma is inmiddels met de herbenoemingsprocedure gestart, al zal dat door de coronacrisis wat anders lopen dan normaal, geeft ze aan in een brief aan de gemeenteraad. Zo is er nog geen 'fysiek overleg' gepland tussen de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Tynaarlo, als gevolg van de coronamaatregelen.

Uiterlijk 15 juli beslissing raad

Voor 1 augustus moet de minister van binnenlandse zaken een aanbeveling hebben voor herbenoeming, wel of niet. Daarom wil de Drentse commissaris uiterlijk 15 juli weten of de raad van Tynaarlo Marcel Thijsen nog eens voor zes jaar wil herbenoemen als burgemeester.

Dinsdagavond beslist de raad over het instellen van een vertrouwenscommissie die zich buigt over het verzoek tot herbenoeming. Dat wordt dezelfde commissie die ook de afgelopen zes jaar klankbordgesprekken met de burgemeester heeft gehouden. Deze vertrouwenscommissie brengt advies uit, waarna de raad zich erover in beslotenheid uitspreekt.

Bestuurlijke onrust

Thijsen kwam bijna zes jaar geleden naar Tynaarlo. De gemeente had toen een slepende bestuurscrisis achter de rug. Waarnemend burgemeester Piet Adema (CU) had inmiddels al orde op zaken gesteld. De Friese oud-gedeputeerde werd in augustus 2013 in Tynaarlo als waarnemer aangesteld, omdat toenmalig burgemeester Frank van Zuilen (VVD) lange tijd met ziekteverlof ging. Dat gebeurde na een reeks van politieke en bestuurlijke spanningen.

De VVD-bestuurder was in problemen gekomen na een vernietigend onderzoeksrapport over het omstreden ontslag van een topambtenaar, dat ongegrond bleek. Dat ging toen om Henk Heijerman, tegenwoordig alweer jaren wethouder namens de Combinatie Gemeentebelangen in Aa en Hunze. De zaak had de sfeer op het gemeentehuis in Vries en binnen de politiek flink verziekt. Met Adema, en vervolgens Thijsen, keerde de rust uiteindelijk terug, al kampt Tynaarlo keer op keer met lastige dossiers rond supermarkten in dorpskernen en plannen voor centrumvernieuwing.

Gelekt

Marcel Thijsen was voor zijn komst naar de gemeente Tynaarlo acht jaar wethouder in het Gelderse Wychen. Eerst namens de PvdA en later namens de lokale partij Kernachtig Wychen. Rond z'n voordracht tot burgemeester van Tynaarlo was trouwens meteen al ophef. Er zou gelekt zijn uit de vertrouwenscommissie, want de naam van Thijsen lekte voortijdig uit. Een aangifte, die door toenmalig commissaris van de Koning Jacques Tichelaar werd gedaan, liep uiteindelijk op niets uit.

Lees ook: