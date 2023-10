'Kinderen van de kolonie': hoe het turfwinningsverleden doorwerkt in de generaties van vandaag

'Kinderen van de veenkolonie': wat betekent hun verleden voor jouw leven?

Je hebt het zelf niet meegemaakt, maar je grootouders of overgrootouders misschien wel: werken en leven in het veen. En dan kan het maar zo zijn, dat er nog verhalen binnen de familie rondzingen over die tijd. Nog belangrijker is de vraag hoe die geschiedenis doorwerkt in jóuw leven en dat van anderen in Zuidoost-Drenthe. Wat zie en voel je nu nog van het turfwinningsverleden in je eigen woonomgeving en wat betekent dat verleden voor jou?

In dat geval is de Open Universiteit op zoek naar jou. Dr. Maurice Paulissen, onderzoeker, legt het uit: "Kinderen van de kolonie is een zogeheten oral history-project: gesproken geschiedenis. Over mensen die nu leven en die verhalen te vertellen hebben over hun eigen omgeving. Dat doen we in twee gebieden: één daarvan is Zuidoost-Drenthe. Dan gaat het over de nazaten, kinderen en kleinkinderen van mensen die in de vervening actief zijn geweest; in het afgraven van de turf van de hoogveengebieden in Zuidoost-Drenthe." Het andere gebied is Limburg, en dan gaat het over de mijnarbeiders en hun nageslacht.