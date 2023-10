Deelfietsen in Havelte en Diever: 'Westerveld heeft de primeur'

Op twee plekken in de gemeente Westerveld kan sinds deze week gebruik worden gemaakt van elektrische deelfietsen. Bij de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte en bij Brasserie Puur in Diever zijn twee zogenoemde hubs geopend.

Het huren van de elektrische deelfietsen werkt via de app van Deelfiets Nederland. "Westerveld heeft de primeur: het gaat om de eerste deelfietsen die in Drenthe komen", aldus wethouder Jacob Boonstra. "In Steenwijkerland zijn de deelfietsen een succes en we breiden daarom graag uit naar onze gemeente."

"Toeristen kunnen bijvoorbeeld een fiets huren bij het Holtingerveld en op pad naar de Weerribben-Wieden en daar hun huurfiets inleveren of omgekeerd. Wat mij betreft is dit nog maar het begin: een uitgebreid netwerk in Westerveld en Drenthe biedt bezoekers de mogelijkheid het hele gebied op de fiets te verkennen."