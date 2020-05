Korenmolen De Zwaluw draait op volle toeren door bakgekte

Veel Drenten die thuiszitten door de coronacrisis zijn aan het bakken geslagen. "Ineens hadden we een hele grote toeloop van mensen die gingen bakken", vertelt molenaar Hans Valkenhof. "Kinderen waren thuis, dus gingen ze koekjes, cake of pannenkoeken bakken."

Kwaliteit

Meel van de molen is anders dan meel uit de fabriek, legt Valkenhof uit. "Wij voegen helemaal niets toe. Bakkers krijgen tegenwoordig kant-en-klare mixen. Daar zitten allerlei spulletjes in, waarvan wij vinden dat dat er niet in hoeft te zitten. Dat is natuurlijk het grote voordeel van meel van de molen."

Vaste klanten

Jan Hoorn komt ook even de molen in. Een vaste klant, die ook voor de corona-bakgekte de molen wist te vinden. "Wij kopen eigenlijk nooit brood", vertelt hij. Mede door de goede kwaliteit van het meel van de molen. "Toen ik nog werkte, bakte ik in het weekend mijn brood en dat vonden de kinderen lekker." Na zijn werkzame leven werd dat steeds vaker. "Vergelijk mij met iemand die zijn eigen groente verbouwt. Dat is lekker, dat heb je zelf gemaakt."

Jeroen Meijer druk bezig in zijn keuken met de gevulde koeken (Rechten: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Gevulde koeken

Iemand die ook alles over bakken weet, is Heel Holland Bakt-bakker Jeroen Meijer uit Zuidlaren. Hij snapt de mensen wel. "Je bent lekker met zijn allen thuis, dus je gaat wat doen. Misschien hebben mensen wel gehamsterd", grapt hij. De volle kasten meel kunnen met eenvoudige recepten omgezet worden in heerlijke baksels. Zoals gevulde koeken, die Meijer vandaag aan het maken is met het Hoogeveense molenmeel.

Thuisbakken

De bakker, die naast zijn thuisbakkersbestaan als hoofdagent werkt: "Het is gewoon zo: als je het zelf bakt, is het gewoon het lekkerst." Voor de thuisbakkers heeft hij nog wel een tip: "Als mensen zouden willen beginnen met bakken adviseer ik: begin je te verdiepen. Het is niet zo moeilijk. Veel mensen kunnen het. Het zijn kleine basisregels waar je je aan moet houden en dan kun je echt alles."