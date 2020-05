Coronatijd brengt handbalvriendinnen weer samen

"Ja, dit is wel leuk. Normaal zien we elkaar, met heel goed plannen, maar een paar keer per jaar", zegt Beugels. "Ik had heel graag de competitie natuurlijk uitgespeeld, maar dat mag tóch niet. Dus dat we hier zitten vind ik stiekem wel lekker", vult Freriks aan. "Ik ben nog nooit zo lang thuis geweest en ik heb die meiden nog nooit zo vaak gezien als nu. Natuurlijk mis ik het handballen, maar ik vind het ergens ook wel een beetje fijn", beaamt Nieuwenweg.

Volgend seizoen Champions League en Olympische Spelen voor Freriks

Freriks (22) was met Dortmund, tot het moment dat de coronacrisis de boel plat gooide, de trotse koploper van de Eerste Bundesliga in Duitsland. Die prestatie werd beloond met een ticket voor de Champions League. "Je moet natuurlijk altijd afwachten wat de bond beslist. Maar gelukkig mogen we volgend seizoen Champions League spelen", zegt Freriks.

Wel moet de international nog een jaar langer wachten op haar Olympische debuut. "Anders was het toernooi, misschien zonder toeschouwers, op een hele andere manier van start gegaan. En dat is natuurlijk ook jammer. Als je naar de Olympische Spelen mag dan is het natuurlijk ook gaaf om mee te maken zoals het eigenlijk bedoeld is", zegt Freriks.

Nieuwenweg verlaat Franse ploeg zonder afscheid

Ook voor Anouk Nieuwenweg (23) is het een bijzondere periode. Ze speelde afgelopen seizoen op het hoogste niveau van Frankrijk bij Chambray Touraine en gaat volgend seizoen weer terug naar de Eerste Bundesliga. Thüringer HC is haar nieuwe club. Maar zonder dat ze het door had, heeft ze in Frankrijk al haar laatste wedstrijd gespeeld.

"Normaal als je ergens weggaat, wil je wel een leuke laatste wedstrijd om afscheid te nemen van de meiden. Dus ik hoop dat we elkaar nog een keer kunnen zien. Maar dit is wel raar", aldus Nieuwenweg.

Lastige tijden voor Beugels en Kirchhof

Voor Mariël Beugels (22) is de toekomst nog onzeker. Ze weet nog niet of ze volgend seizoen nog voor SG 09 Kirchhof uitkomt in de Tweede Bundesliga. "Door de corona is dat allemaal wat lastiger en ligt het stil", verklaart Beugels. "De club heeft het ook lastig, omdat veel inkomsten uit kaartverkoop van het publiek komt. Ook doet de club veel acties om inkomsten de genereren. Maar ook die liggen stil."

Trainen?

Alle drie de meiden houden contact met hun club via videobellen. Freriks moet zich maandag weer in Duitsland melden om te trainen. Over drie weken heeft ze dan vakantie. Maar er is in deze coronatijd maar weinig mogelijk. "We mogen niet overgooien en zelfs elkaars ballen en hars niet gebruiken. Ze hebben wel gezegd als we buiten gaan trainen dat we dan ook met een bal gaan trainen, misschien met een tennisbal of iets anders. Maar binnen kun je alleen maar zelf op doel schieten en dan weer achter je eigen bal aanrennen", zegt Freriks lachend.

Spelen zonder publiek?

In juli begint in Duitsland normaal gesproken weer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En wie weet moet het trio daarna wel wedstrijden spelen zonder publiek. Ze moeten er alle drie niet aan denken. "Ja, dat zou wel gek zijn. Ik weet ook niet of de Bundesliga voor vrouwen zich dit financieel kan permitteren", zegt Freriks. "Ik denk dat dat heel raar is", zegt Beugels. "In de voorbereiding speel je natuurlijk ook wedstrijden zonder publiek. Ik heb het idee dat je dan de hele tijd het gevoel hebt dat het seizoen nog moet beginnen". Ook Nieuwenweg moet er niet aan denken. "Je gaat er altijd honderd procent voor. Maar mét publiek en fans, daar doe je het eigenlijk allemaal voor natuurlijk. Dat is natuurlijk het allerleukste", besluit Nieuwenweg.