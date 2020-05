Nu ook richtlijnen voor volwassen sporters in Drenthe

De vereniging van Drentse gemeenten hebben nu ook een protocol opgesteld voor volwassen sporters. Er was al een Drents Protocol Sport voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar die is nu dus uitgebreid.

De regels in Drenthe blijven bijna allemaal hetzelfde. Belangrijkste wijziging is dat volwassenen vanaf 11 mei ook weer buiten mogen sporten in groepen, maar dat er dan wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Ook mogen zwembaden onder voorwaarden weer gebruikt worden.

Binnensporten is nog niet toegestaan. Er is alleen een uitzondering voor maneges. Hier mogen trainingen met paarden die binnen getraind worden wel doorgaan.

Nieuwe activiteiten

In het protocol schrijft de Vereniging van Drentse gemeenten dat nieuwe sport- en beweegactiviteiten die in een groep uitgevoerd worden bij de gemeente gemeld moeten worden. Wachten met sporten of bewegen hoeft niet, de gemeente neemt alleen contact op als er vragen zijn.

Verschil met kinderen

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt wel voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar en volwassenen. En moet er bij kinderen en jongeren een volwassene aanwezig zijn die toezicht houdt en herkenbaar is aan bijvoorbeeld een gekleurd hesje, hoeft dit bij volwassen sporters niet.

Voor buitensportverenigingen geldt wel dat er per activiteit of reeks activiteiten een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke met een gekleurd hesje aan aanwezig is. Die persoon is aanspreekpunt voor de gemeente en moet er ook op toezien dat de maatregelen nageleefd worden.

Zwemmen

Voor zwembaden is er een apart protocol. Binnen en buiten zwembaden mogen per 11 mei weer worden opengesteld. De Zwembond KNZB heeft aanvullende regels opgesteld, naast de regels van het RIVM.

Lees ook: