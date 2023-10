Bij een steekpartij in de trein van Assen naar Meppel is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zou volgens de politie met een mes zijn gestoken.

De gewonde heeft op het station in Meppel eerste hulp gekregen, daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de trein twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident.