Asielzoekers dreigen opnieuw te moeten slapen in wachtruimte Ter Apel

Asielzoekers dreigen dit weekend opnieuw in wachtruimtes van het IND in Ter Apel te moeten slapen.

"We verwachten dit weekend iedereen op te kunnen vangen", schrijft het COA . "Waarschijnlijk zullen daarvoor wel wachtruimtes gebruikt worden om mensen die zich 's avonds melden in Ter Apel een slaapplaats te geven."

Eerder deze week moesten asielzoekers ook overnachten in wachtruimtes. Mensen waren noodgedwongen te slapen op stoelen of matrassen op de grond.

Het overnachten in wachtruimtes is het gevolg van een (te) hoge druk op de asielopvang. "We hebben nog steeds te maken met te weinig mogelijkheden in het land om de instroom in Ter Apel op te vangen", schreef het COA deze week. "Er zijn nauwelijks marges meer."