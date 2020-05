Kijktip: de korfbalfinale van 2009 tussen DOS'46 en KZ

In het eerste decennium van de 21ste eeuw kent DOS'46 een gouden periode en wordt in 2006, 2007 en 2009 de landelijke zaaltitel gepakt. In 2005 en 2008 staat de ploeg ook in de finale, maar grijpt het naast de titel.

In 2009 is Daniël Hulzebosch voor het eerst hoofdcoach en de ploeg begint uitstekend aan het seizoen. De eerste wedstrijd, uit bij titelverdediger KZ, wordt direct gewonnen. DOS'46 eindigt na achttien wedstrijden op de eerste plaats in de reguliere competitie.

In de halve finale van de play-offs verslaat DOS'46 twee keer Fortuna. Zowel de uit- als de thuiswedstrijd worden gewonnen. KZ, dat derde eindigde in de competitie, verslaat twee keer Dalto.

Finale in Ahoy

De finale wordt op 18 april 2009 in een bomvol Ahoy in Rotterdam gespeeld. In een gelijkopgaande eerste helft, pakt KZ, bij rust, een 13-15 voorsprong. Maar in de tweede helft knokt DOS zich terug in de wedstrijd, neemt drie doelpunten voorsprong, maar verzuimt uit te lopen naar vier punten. In de slotfase komt KZ terug en eindigt de wedstrijd in 22-22.

Maar in de verlenging is het DOS'46 wat de klok slaat. De ploeg scoort direct twee keer en laat KZ nu niet meer terugkomen. Vlak voor tijd scoort Casper Boom de vierde treffer van de verlening voor DOS. Dat KZ in de slotseconde nog de 26-23 maakt, mag de pret niet drukken.