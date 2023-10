Slachtoffer steekpartij in trein is man (27), verdachten 32 en 29 jaar oud

Het slachtoffer van de steekpartij gisteravond in de trein bij Meppel is een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie. De verdachten zijn twee mannen (32 en 29 jaar).

De oudste van hen komt uit Ter Apel, de andere verdachte heeft net als het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats.

Aanleiding voor neersteken onduidelijk

De steekpartij gebeurde gisteren rond 20.20 uur in de intercity van Den Haag naar Groningen, ergens in provincie Overijssel. De gewonde heeft op het station in Meppel, waar de trein werd stilgezet, eerste hulp gekregen alvorens hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De politie hield in de trein beide mannen aan voor mogelijke betrokkenheid bij het incident. Ze zitten nog vast en worden verhoord. Over de aanleiding voor het neersteken van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.