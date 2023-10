Pareltjes zoeken tijdens 'boeldag' in Huis te Echten

'Natuurlijk ga je dit missen'

45 jaar zetelde Visio in Huis te Echten. De zorginstelling voor mensen met een (vaak) meervoudige beperking, had er een gouden plekje. "De vrijheid, schoonheid, rust en ruimte is natuurlijk prachtig", zegt Jackelien van der Sleen, zelf 35 jaar werkzaam bij Visio. De verhuizing naar Hoogeveen is praktisch, het nieuwe pand is efficiënter en komt de zorg ten goede. "Maar natuurlijk ga je dit missen. Het blijft nog wel even pijn doen."

Omdat de nieuwe locatie kleiner is dan Huis te Echten, is deze 'boeldag' in het leven geroepen. "We hebben in 45 jaar heel veel spullen verzameld", zegt Hans Scholing, coördinator bij Visio. "Veel spullen zijn gemaakt in de vijf werkplaatsen op het terrein. Maar we hebben ook spullen uit de keuken, van de technische dienst en van de hoveniers. Er zit veel bij en nog best wat van waarde."