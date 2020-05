Glenn Bijl: 'PSV? Ik weet van niets'

Bijl zelf is er heel ontspannen onder. "Ik zie het wel. Ik sta er heel relaxed in. Vroeger dacht ik bij alle clubs die interesse zouden hebben, dat het ook daadwerkelijk concreet zou worden. Inmiddels weet ik wel beter. Bovendien heb ik het hier in Emmen ook prima naar mijn zin. Zeker als we de huidige groep bij elkaar kunnen houden, denk ik dat we het volgend seizoen nog beter gaan doen."

Toch houdt men in Emmen rekening met een vertrek van de verdediger die in de zomer van 2017 naar de Drentse club kwam. Vanaf de eerste dag werd Bijl vrijwel altijd als eerste door Dick Lukkien op het wedstrijdformulier gezet. Zo miste Bijl in drie seizoenen, vooral door schorsingen, maar een handjevol wedstrijden. Én heeft hij op zijn cv de eerste eredivisiegoal van FC Emmen staan.

Op de vermeende interesse vanuit Eindhoven, die Bijl zien als een mogelijke opvolger van Denzel Dumfries, reageert de voetballer met een brede grijns. "Ik weet het niet en in deze onzekere tijd kan ik ook beter nergens op reageren. Het is voor heel veel clubs nog onzeker." De ambitie van de geboren Knoalster is altijd helder geweest. Spelen in het buitenland, zoals zijn kameraad Hans Hateboer (die speelt bij het Italiaanse Atalanta), spreekt hem enorm aan. "En misschien is het voor een club in een grote competitie ook wel makkelijker om bepaalde bedragen te betalen."

'Ik zou als club voor Peña en mij gaan'

Op de vraag welke speler van FC Emmen hij zelf een transfer toedicht is Bijl heel stellig. "Sergio Peña. Dat is echt een heerlijke speler. Alhoewel, dan zou ik voor een totaalpakket gaan. Voor Peña en mij, haha."