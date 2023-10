Natuurfotograaf André Brasse vond de columnist in zichzelf: 'En nu ligt er een boekje'

Natuur is de rode draad

Dat Brasse zich in zijn vrije tijd én beroepsmatig bezig ging houden met de natuur, kwam op jongere leeftijd al aan de oppervlakte. Hij studeerde voor onderwijzer in biologie en werkte voor Natuurmuseum Groningen en IVN Natuureducatie. "Natuur is altijd de rode draad geweest", zegt Brasse over zijn levensverhaal. "Je wil mensen erbij betrekken en laten zien hoe mooi het is."

De totstandkoming van zijn columns is erg veranderlijk. "Vaak is het gebaseerd op wat ik weken geleden of soms de dag ervoor heb meegemaakt." Brasse geeft als voorbeeld: "Ik had last van m'n oren, dan hoor je minder en denk je: hoe gaat het met dieren als ze minder horen? Dan zoek ik dat uit en schrijf er een tekstje over. Dat maak ik zo dat het voor iedereen interessant en begrijpelijk is."