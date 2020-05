Geen nieuwe Drentse coronadoden gemeld, wel nieuwe besmetting

In de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe Drentse sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg niet, wel is bij een persoon het virus vastgesteld.

Het gaat om een inwoner van Midden-Drenthe, blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal zijn er nu in Midden-Drenthe 21 mensen bij wie het virus is vastgesteld. Emmen is nog altijd de Drentse gemeente met de meeste besmettingen (101), hetzelfde geldt voor het aantal sterfgevallen door corona (11). In totaal is er sinds het begin van de uitbraak bij 496 Drenten het virus vastgesteld, 38 Drenten overleden eraan.

Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen door corona ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Het landelijk aantal coronadoden steeg met 18 tot 5440. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 22 tot 11.307.