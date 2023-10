Start opnames Drentse film over Vincent van Gogh: 'Mensen in het veen inspireerden hem'

In Zweeloo zijn dit weekend de opnames begonnen van een film over Vincent van Gogh in Drenthe. De film wordt gemaakt door ZOD (Zuidoost-Drenthe) Film, met in de hoofdrol acteur Pim Muda.

Regen en zon wisselen elkaar af op de eerste draaidag van de film '23 brieven van Vincent'. Op 1 november 1883 bezocht Van Gogh Zweeloo tijdens zijn verblijf van drie maanden in Drenthe. Hij kon die dag meerijden met de herbergier die vanuit Nieuw-Amsterdam naar de markt in Assen ging.

De scène waarbij Vincent in Zweeloo wordt afgezet, werd gisteren bij een boerderij middenin het dorp gedraaid. Daarna verplaatste de filmcrew naar het kerkje. Een locatie die door Van Gogh werd vastgelegd op tekening.

Enthousiasme

Met schildersezel zit hoofdrolspeler Pim Muda voor de kerk. Een kudde schapen en een herder lopen langs. Zo legde Van Gogh 140 jaar geleden het tafereel vast. In totaal maakte hij 5 schilderijen en 20 tekeningen in Drenthe. Hij schreef 23 brieven over zijn verblijf, de meesten gericht aan zijn broer Theo. Zijn dagtocht naar Zweeloo beschreef hij in één van die brieven. Hij schreef vol enthousiasme over de kleuren in het dorp.

"We kennen natuurlijk allemaal de getormenteerde Vincent van Gogh van zijn latere Franse jaren," vertelt Muda. "Maar wij willen een lichtere Vincent laten zien. Zijn Drentse periode is heel belangrijk voor hem geweest. De natuur en het echte leven van mensen in het veen inspireerden hem. Hij kwam er toen achter dat hij niks anders wilde dan kunstenaar zijn."