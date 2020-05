Moederdag via belraam: 'Mijn moeder vond het heel leuk'

De middag was een groot succes. 33 cliënten van Anholt hadden zich opgegeven. Fenny Boelens bezocht haar moeder. "Het is een toch een speciale dag en dan moet je wel wat leuks doen. Fijn dat het op deze manier kon", zegt Boelens.

Bloemen door de zijdeur

Zodra de verbinding tot stand is gebracht wordt er honderduit gepraat. Af en toe valt het geluid even weg, maar dat drukt de pret zeker niet. "Mijn moeder vond het ook heel erg leuk. Dat zag je ook echt", aldus een lachende Boelens. De meegebrachte bloemen worden na het bezoek via een zijdeur overhandigd aan moeders door het personeel van het zorgcentrum.

Zodra het gesprek is afgerond wordt het raam, de stoelen en de telefoon schoongemaakt. De hele dag blijft het bezoek komen. De gesprekjes duren maximaal dertig minuten. "We wilden toch iets moois neerzetten voor iedereen die zijn moeder moet missen, dus wat is er dan mooier dan een raamgesprek te doen. Dat gebeurde al op veel plekken en nu ook eindelijk in Anholt", aldus kantinemedewerker Anita Bijl van Interzorg.