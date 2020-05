De Week van Drenthe: rustige Bevrijdingsdag en versoepeling maatregelen

Corona of niet, herdacht werd er deze week wel. Maandag legden burgemeesters kransen bij monumenten. Daar was geen publiek bij aanwezig. Ook op de Dam in Amsterdam was het leeg tijdens Dodenherdenking, aan twee scouts uit Meppel de eer om namens organisaties negen kransen te leggen.

Een dag later werd de bevrijding gevierd. In Hoogeveen werd dat op een bijzondere manier gedaan, namelijk met een dakconcert. Duo Sonic klom op het schuurdak van Natasja Schepenaar en verwende de buurt met heel wat klassiekers.

Uitkering

De 21-jarige Yoshie uit Assen zit noodgedwongen thuis. In plaats van twee banen heeft ze nu een uitkering. En Yoshie is niet de enige die een uitkering moest aanvragen. Bij het Werkplein Drentsche Aa is het aantal aanvragen door jongeren door de coronacrisis verdubbeld.

Versoepeling

Het kabinet wil stapje voor stapje de coronamaatregelen afbouwen. "Als het kan", is daarbij de duidelijke voorwaarde. De aangekondigde stappen vallen niet bij iedereen in goede aarde. De recreatiesector wil graag weer gaan draaien en daarbij is het openstellen van de sanitaire voorzieningen essentieel. "Met het openstellen van de toiletgebouwen op 1 juli zit je een week voor de zomervakantie. Het is dan direct heel druk. Juni zou een mooie 'testmaand' kunnen zijn", zegt Sanne Veenstra van camping De Berenkuil in Grolloo.

Ondertussen wordt op Drentse basisscholen hard gewerkt om weer veilig open te kunnen. Zo staat voor het schoolplein van De Aanloop in Valthermond een verrijdbare wastafel. "Alle kinderen moeten eerst hun handen wassen met desinfecterende zeep."

Gebruik jij de RTV Drenthe-app al? Mooi! Dan volg je heel gemakkelijk het laatste nieuws uit Drenthe 24 uur per dag. Heb je de app nog niet? Download hem dan nu hier voor Apple en hier voor Android.

Lees ook: