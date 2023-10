Assen wil meer woningen na 2030 als onderdeel van bredere deal met 5.000 rijksbanen

De gemeente Assen wil 5.000 rijksbanen in ruil voor duizenden extra woningen die na 2030 gebouwd moeten worden. Wethouder Cor Staal zet in op een regiodeal, waarin het niet alleen om woningen gaat.

De Asser wethouder (ChristenUnie) wil een totaalpakket waarin ook bijvoorbeeld mobiliteit en Defensie-locaties inzitten. Hij reageert op plannen van demissionair woonminister Hugo de Jonge. De Jonge wil na 2030 een miljoen nieuwe huizen in Nederland bouwen, en heeft daarvoor onder andere het Noorden in beeld. Tussen Assen en Groningen met een uitloop naar Emmen.

'Kom maar op'

Staal is blij met de visie van De Jonge, volgens hem heeft Assen ruimte om te groeien. "Kom maar op met die woningen. We kunnen ze in Assen zeker kwijt", zegt Staal in het Radio Drenthe-programma Cassata. Wat hem betreft groeit de gemeente door naar 80.000 inwoners (nu een kleine 70.000), maar het moet volgens hem niet alleen over huizen gaan, en ook daarmee ligt hij op een lijn met De Jonge.

"Dat is het goede van deze nota, daar staat in dat we werkgelegenheid en economie nodig hebben", zegt Staal. "We moeten zorgen dat we een werkgelegenheidspact hebben, ik heb het ook wel eens een werkgelegenheidsdeal genoemd. We hebben met het Rijk een woondeal, ik wil er iets bij. Als we 5.000 banen krijgen, dan kunnen we ook 10.000 woningen bouwen."

Staal wijst er op dat de afgelopen jaren veel (rijks)werkgelegenheid is verdwenen, bijvoorbeeld met het vertrek van de NAM. Met banen moeten mensen opnieuw verleid worden naar het Noorden te verhuizen. "We hebben in Assen 30 procent sociale woningbouw. Dat willen we ook houden. Dat betekent dat we 70 procent andere woningen willen bouwen. Voor die 70 procent heb ik mensen nodig die banen hebben, geld verdienen en in Assen gaan wonen."

Morgen beginnen

En dus dringt Staal er bij de provincie op aan om in te zetten op het binnenhalen van rijksbanen. Dat is volgens de Asser wethouder een snelle manier om de economie in Noord-Nederland door de overheid te stimuleren. Een investering in de Lelylijn is belangrijk, maar het duurt ook lang voor dat die er ligt. Investeren in werkgelegenheid kan sneller. "Daar kun je morgen mee beginnen. Als je een nieuw departement krijgt, kan die in Assen komen."

Als voorbeeld geeft hij aan dat zijn partij ChristenUnie inzet op een departement Ruimtelijke Ontwikkeling. "Aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen, red.) hebben we een fantastische opleiding Spatial Planning en Design. Topniveau. Hoe mooi zou het zijn om zo'n departement hier te huisvesten."